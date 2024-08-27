بزشكيان: بالوحدة داخل الوطن والأمة الاسلامية يمكن افشال داعمي جرائم الكيان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقاء أعضاء الحكومة الجديدة مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة اسبوع الحكومة في البلاد، القى رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان كلمة أحيا فيها ذكرى شهداء الحكومة والخدمة وخاصة الرئيس الايراني الراحل الشهيد ابراهيم رئيسي.

واعتبر بزشكيان الحكومة الرابعة عشرة، حكومة استشارية تتكون من كافة الفصائل السياسية واللجان المتخصصة، تحت شعار الوحدة والوفاق والعمل في إطار السياسات العامة للنظام، ووثيقة رؤية عشرين عاما للبلاد والخطة السابعة".

وذكر الرئيس الايراني أن أعضاء الحكومة الرابعة عشرة ملتزمون بمراعاة مبادئ مثل العدل والعدالة، ووصف الاهتمام بـ"المناطق المحرومة" وبـ"الطبقة المستضعفة" بمهمتين اساسيتين لحكومته، وقال: "أول خطوة في عمل الحكومة الجديدة تحقيق الوحدة والوفاق الداخلي في ظل قيادة قائد الثورة الاسلامية لحل مشاكل البلاد ومواجهة الأعداء".

وأضاف مسعود بزشكيان: "رضا الناس عن المسؤولين يعتمد على معاملتهم "العادلة والمحترمة"، وليس العقوبات الظالمة من الأعداء.

وأشار الرئيس في ختام حديثه إلى ضرورة تجنب الخلافات الشخصية وأكد:"إذا تشكلت الوحدة داخل الوطن وبين الأمة الإسلامية، فإن أمريكا وأوروبا والدول الأخرى التي تدعم بقسوة جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية سوف تفشل".

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