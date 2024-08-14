رئيس الجمهورية: قائمة الوزراء المقترحين اعدت على اساس العقل الجماعي والتوافق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في لقاءات منفصلة مع ممثلي محافظة أذربايجان الغربية في البرلمان ولجنة الصناعات والمناجم التابعة لمجلس الشورى الإسلامي، اعتبر بزشكيان أن الإجماع الوطني وتجنب المسؤولين للاختلافات والتفرقة هو الحلقة المفقودة لحل مشكلة البلاد،مؤكدا على التفاعل والتوافق والتآزر بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي لتحقيق الحل العلمي والمبدئي لمشاكل البلاد.

وصرح رئيس الجمهورية الاسلامية بأن الوحدة الوطنية هي احدى المكونات الأساسية في إعداد التشكيلة الوزارية المقترحة، مؤكدا على الرغم من أن التشكيلة الوزارية المقترحة قد لا تكون مثالية بالنسبة للبعض وقد ينتقدونها الا ان اعدادها قد تم انطلاقا من ايمان الحكومة الـ14 العميق بالحكمة الجماعية والتوافق والتعاون مع كافة التيارات السياسية.

واضاف بأن السبب وراء ظهور أسماء الأشخاص الذين صوتوا للمرشحين المنافسين في الانتخابات في هذه التشكيلة الوزارية المقترحة هو الإيمان العميق بضرورة الوحدة الوطنية.

وفي اشارة الى ان جميع من يعيش في ايران يشارك على قدم المساواة دون تمييز بينهم في صنع القرار وتنفيذه وفي محاولة منه بأن يكون خادما أمينا للشعب الايراني،اوضح بزشكيان بأن الوقوف الى جانب الشعب و أخذ مصالحه بعين الاعتبار واتخاذ القرارات بناء على مطالبه والتحرك في اتجاه تحقيق العدالة هو السمة الأساسية للحكومة الرابعة عشرة.

كما رأى رئيس الجمهورية ان تطوير التفاعلات مع كافة دول العالم وخاصة الدول المجاورة من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الـ14 من اجل تقدم البلاد،لافتا الى ان شرط نجاح التفاعل مع العالم هو خلق الانسجام والوحدة الداخلية.

/انتهى/