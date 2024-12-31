بزشكيان: نتطلع الى رفع الحجب عن سائر المنصات الالكترونية في ايران تدريجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشاد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، خلال ترأسه اليوم الثلاثاء، اجتماع رابطة النواب البرلمانيين عن محافظة جلستان (شمالي البلاد)، بتعاون رئيسي السلطة التشريعية والسلطة القضائية، مع الحكومة لرفع الحجب عن تطبيقي "واتس اب" و"جوجل بلاي" الالكترونيين؛ متطلعا الى رفع الحجب عن سائر المنصات الالكترونية في البلاد تدريجيا.

وعلى صعيد اخر، نوه رئيس الجمهورية الى تعيين المواطنين من اتباع الاقليات الدينية والمذهبية في المناصب القيادية من قبل الحكومة الـ 14 في ايران، وقال: نحن استطعنا ان نعيّن محافظين من المواطنين السنة او الكرد والبلوشيين؛ لافتا الى ان هذا الانجاز تحقق بفضل دعم وموافقة سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واستطرد الرئيس بزشكيان قائلا : ان حصيلة هذه الاجراءات والانجازات، تشير الى ضرورة التكاتف والتآزر ونبذ الصراعات والخلافات، من اجل التفوق على المشاكل الراهنة في البلاد.