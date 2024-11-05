عراقجي يلتقى عدد من النخب السياسية العلماء والشخصيات الثقافية والاعلامية في باكستان

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه عقد وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، في نهاية زيارته الى اسلام اباد، اليوم الثلاثاء في اسلام اباد، لقاء عفويا ووديا مع جمع من النخب السياسية والشخصيات الثقافية والعلمية والزعامات الدينية والاعلامية في باكستان.

واستعرض الوزير عراقجي، في هذا اللقاء، العديد من القضايا الثنائية، والوضع الاقليمي الراهن، وجرائم الكيان الصهيوني، وقضايا العالم الاسلامي واخر التطورات على الصعيد الدولي.

يذكر بان اللقاء بين وزير الخارجية عراقجي والنخب الباكستانية، عقد باستضافة السفارة الايرانية في اسلام اباد.