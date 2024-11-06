وزيرا خارجية إيران وتركمانستان يناقشان آخر تطورات التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع رشيد مردوف وزير خارجية جمهورية تركمانستان آخر تطورات التعاون الثنائي وبعض الأمور الأخرى بين البلدين.

وفي هذا الحوار، ومع التأكيد على ارادة البلدين على توسيع العلاقات بشكل شامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، تشاور الطرفان حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن استمرار التعاون بين البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية.

وقيّم عراقجي العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان بأنها تنمو وتسير على المسار الصحيح.

كما وصف وزير خارجية تركمانستان الزيارات الأخيرة لكبار المسؤولين في البلدين بأنها رمز للتفاعلات رفيعة المستوى بين البلدين وأكد على توسيع العلاقات بين البلدين.

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