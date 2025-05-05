وزير الخارجية الايراني يغادر باكستان متوجها إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه غادر وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، قبل قليل، العاصمة الباكستانية اسلام اباد متوجها الى طهران؛ وذلك في ختام زيارته التي اسغرقت يوما واحدا ومباحثاته مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

وكان نائب وزير الخارجية الباكستاني للشؤون الاقليمية اسد كيلاني، وسفير الجمهورية الاسلامية الايراني رضا امیري مقدم، في وداع الوزير عراقجي عند مغادرته اسلام اباد الى طهران.

يذكر ان وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، عقد خلال زيارته الى اسلام اباد، مباحسات مع رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية وقائد الجيش الباكستانيين.