عملية دهس قرب "شيلو" شمالي رام الله... وإصابة إسرائيليين اثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن منفّذ العملية وصل بسيارته إلى مفترق "شيلو" وحاول دهس عدد من المستوطنين، وأُصيب مستوطنان من جراء الدهس، وفي وقتٍ لاحق، خرج من سيارته وحاول طعن المستوطنين، والشرطة أطلقت النار تجاهه.

وعقب ذلك، انتشرت القوات الإسرائيلية في موقع عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة "شيلو".

وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي وإصابة أكثر من 50، من بينهم 10 في حالة الخطر، في عملية دهس في مفترق "غليلوت" في ضواحي "تل أبيب"، فيما استشهد المنفّذ.

يُذكر أنّ الضفة الغربية تشهد حالات اشتباك يومية تصاعدت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعرّض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية تتخللها حملات اعتقالات واسعة، فيما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال خلال تصدّيهم.

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