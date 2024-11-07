انعقاد مؤتمر "مدرسة نصر الله" الدولي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، سيعقد المؤتمر الدولي "مدرسة نصر الله" يوم السبت 9 نوفمبر الجاري في قاعة قمة الدول الإسلامية، بالتعاون مع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ومنظمة الثقافة الإسلامية. من الساعة 8:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً.

وقدم محمد مهدي إيماني بور رئيس منظمة الثقافة والاتصال الإسلامية شرحا عن تفاصيل هذا المراسم الدولي وقال: "سيشارك في هذا المؤتمر 25 ضيفا من 13 دولة؛ الدول التي تشمل لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس. تكرس المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر لدراسة الجوانب الفكرية والمعرفية المختلفة لشخصية السيد حسن نصرالله بهدف نمذجة وتوضيح دور قادة المقاومة المستقبليين.

وبحسب التقرير فإن محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي سيلقي كلمة خاصة في هذا المؤتمر.