ظريف: إيران لن تتأثّر بالتهديدات بل ستكون أهلا للاحترام

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية "محمد جواد ظريف" : لقد أعرب الشعب الأميركي، بما في ذلك أغلب المسلمين، بصوت عال وواضح عن رفضه لعام مشين من تواطؤ الولايات المتحدة مع الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والمذبحة في لبنان.

واضاف ظريف: دعونا نأمل أن تقف الإدارة القادمة بقيادة دونالد ترامب ودافيد فاني ضد الحرب كما تعهّدت، وتستجيب للدرس الواضح الذي قدمه الناخبون الأميركيون لإنهاء الحروب ومنع نشوب حروب جديدة.

واكد ظريف: إنّ إيران، التي أظهرت إصرارها وقدرتها على التصدي لأي عدوان، لن تتأثّر بالتهديدات، بل ستكون أهلًا للاحترام.