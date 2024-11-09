عضو في لجنة الامن النيابي الايراني: لا يوجد فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين بالنسبة لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعليقا على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي: "من المؤسف للغاية أن الشعب الأمريكي اختار شخصا يحمل كل الرذائل والصفات السيئة مرة واحدة ولا توجد فيه أي صفات إيجابية".

وأضاف كوثري في حديث صحفي: "من المدهش أن يضع الشعب الأمريكي، الذي يدعي الديمقراطية والحضارة في العالم، شخصًا على رأس سلطته السياسية يفتخر بدعم الكيان الصهيوني المجرم والقاتل للأطفال والابرياء".

كما أكد عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان: "لا فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين. إن الجرائم التي ارتكبها رؤساء الولايات المتحدة الديمقراطيون هي أكثر من الجرائم الجمهوريين".

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