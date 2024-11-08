اللواء سلامي: العدو جاء إلى الميدان بكل ما لديه من القدرة/ إيران استخدمت لمواجهة العدو جزء من قدرتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، في المؤتمر الوطني لنواب العلاقات العامة لحرس الثورة ومدراء الإعلام، أن العدو جاء إلى الميدان في جميع المجالات بكل الموهبة والقدرة والاقتدار: بينما نحن استخدمنا لمواجهة العدو جزء من قدرتنا.

وذكر أننا الآن نشهد التشكيل السياسي للعدو أمام التدفق الهائل للمقاومة في المنطقة، وأضاف: لا توجد قوة للعدو لم توضع في الميدان.

وقال القائد العام لحرس الثورة، ان العدو يريد أن يقلب مشهد الحق والباطل ويريد أن يحول الواضح إلى غموض ويحصل على نتائجه.

وتابع القول اللواء سلامي: اليوم جبهة الإسلام في أقرب مسافة ممكنة مع العدو، حيث تتواجه معه بشكل مباشر وتشتبك معه من نقطة الصفر. العدو دخل المعركة في جميع المجالات بجميع إمكانياته وقدراته، والاصطفاف المتماسك لمحور المقاومة في مواجهة هذا الهجوم الشامل يُظهر عظمة هذه الجبهة بصدق.

وأضاف، أعداؤنا جندوا كل بنيتهم التحتية، من السياسة والاقتصاد إلى الشؤون العسكرية، ورغم أن ساحة المعركة الظاهرة متمركزة في منطقة محدودة مثل غزة، وشمال فلسطين المحتلة، وجنوب لبنان، إلا أن امتدادها السياسي يمتد على نطاق دولي واسع.

وتابع، هناك عدم توازن كامل في هذه المواجهة؛ لأكون صريحاً، اليوم لا توجد أي إمكانيات لدى العدو لم تُستخدم في هذه المعركة.

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