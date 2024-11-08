القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وسائل إعلام يمنية بأن الطائرة أسقطت أثناء قيامها بعملية استطلاع فوق المنطقة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وأقر الجيش الأمريكي بمقاطع فيديو متداولة على الإنترنت تظهر ما يبدو أنها طائرة مشتعلة تسقط من السماء وحقل من الحطام المحترق في منطقة بمحافظة الجوف اليمنية.

وقال الجيش إنه يحقق في الحادث، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أكد خبراء عسكريون أن قدرة القوات المسلحة اليمنية على إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper المتقدمة للغاية والمكلفة، وضعت القوة العسكرية لواشنطن في موقف محرج.

هذا و أسقطت القوات المسلحة اليمنية أكثر من 10 طائرات أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 في إطار دعم أهالي غزة والرد على اعتداءات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على المدن اليمنية.

وعليه ،فإن هذه الطائرة هي الثانية عشرة من نوع MQ-9 Reaper التي تسقطها حركة انصار الله في اليمن.

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