الأدميرال سياري: إيران تحقق انجازات كبيرة في صناعة المدمرات والغواصات المجهزة بالتكنولوجيا الحديثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال حبيب الله سياري رئيس الأركان ونائب منسق الجيش خلال لقاء نخبة من جامعة الامام الصادق (ع)، التواصل مع شركات المعرفة ومراكز العلوم والتكنولوجيا وأفضل جامعات الدولة أمر ضروري للاستفادة من قدرات النخبة الشبابية لتقدم البلاد.

وأشار رئيس أركان الجيش إلى أهمية التخطيط والاهتمام بمؤشرات تقييم أداء المديرين والمسؤولين، وأكد: ينبغي إيلاء اهتمام خاص لآفاق التنمية في البلاد.

وأشار نائب منسق الجيش إلى أهمية تدريب وتعليم المدراء ذوي الخبرة والمعرفة من أجل تقدم وتنمية البلاد، مضيفا: المدير الذي يتخذ قرارات جيدة ويعرف البيئة الداخلية والخارجية والفرص والتهديدات جيداً، يتصرف على النحو الأمثل.

ونصح الادميرال سياري النخبة الحاضرين في اللقاء بالاستفادة من المعرفة الحالية والتجارب الناجحة. وأوضح ضرورة التعاون والتفاعل مع الشركات القائمة على المعرفة ومجمعات العلوم والتكنولوجيا، وأضاف: في الجيش وخاصة في البحرية، تم إنشاء اتصالات واسعة النطاق مع الشركات القائمة على المعرفة ومراكز العلوم والتكنولوجيا، ونتيجة لذلك فقد شهدنا صناعة وتوطين المدمرات وأصبحت غواصاتنا تمتلك أحدث التقنيات والعلوم في العالم.

وفي إشارة إلى اهتمام الجيش الخاص بالتقنيات الرائدة، قال الأدميرال سياري: في جيش جمهورية إيران الإسلامية، دخلنا 14 مجالًا يتعلق بالتقنيات الرائدة وحققنا إنجازات كبيرة.

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