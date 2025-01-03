الادميرال سياري: مراقبة الحدود الشرقية والغربية يعتبر امرا ضروريا من اجل منع دخول المتسللين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الادميرال سياري صرح في مقابلة صحفية نشرت اليوم الجمعة، ان دائرة التنسيق في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم بعدة نشاطات فيما يخص توفير الامن على الحدود واضاف بان الحدود تحظى بالاهمية لكافة الدول، واذا لم نستطع توفير أمن حدودنا فان التردد يصبح متاحا لكافة الاشخاص وحينها يصاب امننا الاجتماعي في الداخل باضرار.

وتابع الادميرال سياري: اننا نطبق قوانيننا في داخل بلادنا وان شعبنا الواعي يلتزم بها لكن حينما يقوم الغرباء بخرق القوانين فحينئذ يصاب امننا الاجتماعي باضرار وهذا يضر بأمننا، ومن اجل تفادي اي حدث غير مرغوب فيه داخليا وعدم تعرض امننا الاجتماعي للخطر فيجب علينا ان نسيطر على الحدود.

واضاف بان لايران حدودا برية وبحرية وجوية لكن الحدود البرية هي الاطول ويجب ان نمنع اي تسلل وتردد غير قانوني من خلالها، ان عدم السيطرة على الحدود، هو بمثابة السماح لاي شخص بان يدخل المنزل وحينئذ نفقد الامن والاحترام، ولذلك فان مراقبة الحدود تحظى بالاهمية بالنسبة لنا ويجب ان يعلم شعبنا بأن الامر كان ولا يزال كذلك تماما كفترة الدفاع المقدس حينما دافع شعبنا عن البلاد، واليوم ومن اجل منع تسلل الغرباء الى البلاد وللحفاظ على مقدراتها فيجب علينا ان نحافظ على امن الحدود ومن اجل ذلك ينشر الجيش الايراني عددا من الويته العسكرية عند الحدود الشرقية والغربية للبلاد.

وفيما يخص التردد على الحدود قال الادميرال سياري " اننا لا نحول فقط دون تسلل الاشخاص بل يجب ايضا منع تهريب البضائع والمخدرات وباقي الاشياء ايضا وذلك حفاظا على الامن الداخلي.

وفيما يخص موضوع اغلاق الحدود قال الادميرال سياري ان التدابير تقتضي بانشاء جدران اسمنتية في بعض المناطق وهذه الجدران ليست جدرانا عادية بل انها ذكية ومزودة بمعدات مختلفة مثل اجهزة الاشعار المختلفة والكاميرات وباقي معدات الحماية وان المراقبة تتم عبر طرق واساليب متعددة وكل ذلك يساهم على اغلاق محكم للحدود ومنع اي اخلال بالقوانين والحفاظ على الامن الداخلي للبلاد لان اهم القضايا بالنسبة لنا هي الحفاظ على الامن الداخلي ووحدة الاراضي الايرانية.

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