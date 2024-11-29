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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٥١ م

الأدميرال سياري: القوات البحرية توفر الامن على حدودنا بفضل المعدات المحلية والوطنية

الأدميرال سياري: القوات البحرية توفر الامن على حدودنا بفضل المعدات المحلية والوطنية

قال نائب منسق الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، لدينا القدرة على تصنيع أنواع مختلفة من المدمرات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال حبيب الله سياري في تصريح له، جميع معدات القوات البحرية الوطنية محلية الصنع، ونحن نقف على حافة التكنولوجيا في صناعة المعدات البحرية. اليوم، الأمن البحري داخل حدودنا البحرية محقق بالكامل بفضل المعدات المحلية والوطنية.

وأضاف: لقد قمنا بتأمين سلامة الملاحة في البحار، وحمينا أكثر من 6,000 سفينة من القراصنة. كما أن الدبلوماسية البحرية تجري على أفضل المستويات.

وذكر أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد توفر الأمن على الأرض وفي السماء وفي كامل أراضي البلاد.

وتابع: تم إبلاغ السياسات التنموية المرتكزة على البحار من قِبل قائد الثورة الإسلامية عبر مجمع تشخيص مصلحة النظام، وجميع المسؤولين المعنيين يجب أن يعملوا بجد لتنفيذ هذه السياسات البحرية التنموية.

/انتهى/

رمز الخبر 1951311

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