المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالمسيرات 3 مواقع إسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت المقاومة، في بيان، استمرار عملياتها في مقاومة الاحتلال، دعما لأهالي فلسطين ولبنان، مع تصعيد هجماتها ردا على المجازر التي ينفذها الكيان الغاصب بحق المدنيين هناك، حسب البيان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها قادما من الشرق قبل عبوره الحدود.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي ما إذا كان الهدف طائرة مسيرة أم صاروخا.

وقبل عدة أسابيع، أصابت طائرة مسيرة أطلقت من العراق قاعدة للجيش الإسرائيلي شمالي الجولان السوري المحتل، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 20 آخرين.

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تشنها المقاومة الإسلامية في العراق على مواقع إسرائيلية، إذ سبق أن أعلنت استهدافها أهدافا في إسرائيل، بما فيها مدينة إيلات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، مما أدى حتى الآن إلى سقوط 43 ألفا و508 شهداء، و102 ألف و684 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شامل في البنية التحتية وحصار خانق على أهالي القطاع.

/انتهى/