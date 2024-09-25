المقاومة العراقية تهاجم الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده إطلاق مسيرة دخلت أجواء إسرائيل من الشرق سقطت في منطقة وادي العربة جنوبي الأراضي المحتلة.

كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الطائرة المسيرة أصابت غرفة الطعام في قاعدة "عين ياهف"، التي تُعتبر مقرًا لـ"لواء العربة" التابع للجيش الإسرائيلي، وتقع على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب البحر الميت.

وقامت فرق الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت في موقع سقوط المسيرة أو أجزاء منها في وادي العربة جنوب فلسطين المحتلة.

وأشارت القناة 12 الاسرائيلية أن طائرة مسيرة من العراق اخترقت أجواء فلسطين المحتلة وفشلت منظومات الدفاع الجوي بالتصدي لها، وأصابت مبنى بشكل مباشر، قرب غور الأردن.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية فرض رقابة على حدث انفجار الطائرة بدون طيار التي أطلقت من العراق.

هذا ودوت صفارات الإنذار في الجولان الشمالي والجليل الأعلى وعدة بلدات شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرات مسيرة.

كما أكد إعلام الإحتلال حدوث انفجارات في منطقة آفي أيتان جنوب الجولان بعد تسلل طائرة مسيّرة.

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