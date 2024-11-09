ظريف: رسالة دماء الشهيد نصرالله هي وضع الحد للفصل العنصري الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد الشؤون الاستراتيجية للرئيس الايراني خلال خطابه في ملتقى "مدرسة نصرالله" الدولي الذي انطلق صباح الیوم السبت بمشاركة 25 ضيفا من 13 بلدا في العالم: "لقد كان السيد حسن نصر الله استمراراً لمسيرة المقاومة الرائعة ضد نظام الاحتلال الصهيوني، والتي بدأت بالشهداء الأبرار واستمرت مع الشهداء الآخرين مثل اللواء قاسم سليماني وإسماعيل هنية ويحيى السنوار وغيرهم من الشهداء وسيستمر هذا الطريق حتى النصر".

وشدد ظريف: "طريق السيد حسن نصرالله وطريق الشهداء الآخرين هو الطريق الصحيح لمقاومة الاحتلال، وعلينا ان لا نسمح لهم أن يظهروا لنا الطريق الخطأ",

وتابع: "ليس الفلسطينون واللبنانيون الذين يقاتلون نيابة عنا، بل نحن الذي نقاتل إلى جانب الشعب الفلسطيني"، مؤكدا: انهم يقاتلون من أجل هدفهم الرئيسي، ولن يثنيهم الاستشهاد والقتل عن طريقهم".

وصرح مساعد الرئيس الايراني: "حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي هي نتيجة الاحتلال الصهيوني، وان باستشهاد قادتهم وبجرائم الصهاينة لم يهزم الشعب الفلسطيني وبل يقفون أكثر صلابة امام اسرائيل".

وأضاف: "يجب على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة أن يقبلوا بأنهم لن يروا السلام حتى يتم احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم".

وأكد ظريف: "المقاومة ضد إسرائيل والاحتلال بدأت قبل الثورة الإسلامية المجيدة وستستمر حتى تحرير الأرض الفلسطينية وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني"

وأشار ظريف الى انه لقد وضع قائد الثورة الإسلامية الحل أمامهم، فليحدد جميع الفلسطينيين، جميع سكان هذه المنطقة، من اليهود والمسلمين والمسيحيين، مستقبلهم في استفتاء حر، وبعد ذلك سترون السلم بافضل وجهه في المنطقة".

وقال: "نهاية الفصل العنصري في جنوب أفريقيا مثال واضح يمكن أن يتكرر ويجب أن يتكرر. وهذه هي رسالة دماء السيد حسن نصر الله وقاسم سليماني وإسماعيل هنية ويحيى السنوار وغيرهم من قادة المقاومة وقادة طريق الجهاد والاستشهاد".

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