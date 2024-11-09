وزير الثقافة الايراني: كان للشهيد نصرالله القدرة للتأثير على الأفق الفكري للمجتمع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس صالحي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في ملتقى"مدرسة نصر الله" الدولي الذي عقد في طهران بحضور شخصيات محلية وأجنبية بينهم رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية وبعض شخصيات المقاومة: الشهيد السيد حسن نصر الله، شهيد المقاومة، كان رمزاً لمزيج نادر من الصفات التي نادراً ما تجتمع في شخص واحد وهذا المزيج جعل منه شخصية مميزة.

وأضاف: كان الشهيد نصر الله مفكراً تحليلياً وبراغماتياً ميدانياً. لقد سمعنا وقرأنا تحليلاته العميقة عدة مرات وعمليا كان دائما في القمة. وفي مجال السياسة كان شخصية وطنية وإقليمية وعالمية بارزة وقائداً عسكرياً صاحب سجل حافل منذ احتلال لبنان عام 1982.

وعن جوانب شخصية الشهيد نصر الله، قال صالحي: كان دائماً مخلصاً لمصالح لبنان الوطنية وفي الوقت نفسه كان شخصية إسلامية عابرة للحدود الوطنية وتتطلع إلى الآفاق العالمية. هذا المزيج نادر. كما أنه كان إنساناً متسامحاً ورحيماً، لكنه كان حازماً ومنيعاً في وجه العدو.

وأضاف: الشهيد نصر الله كان مديراً استراتيجياً وميدانياً، وكان سيد القوة الصلبة والناعمة. وكان لخطبه ورسائله القدرة على التأثير في الآفاق الفكرية للمجتمع.

وفي النهاية، أعرب صالحي عن أسفه لفقدان الشهيد نصر الله، وقال: لا شك أنه من الصعب فقدان شخصية بارزة كشهيد نصرالله. لكن في تفسير فتحي شقاقي بعد استشهاد السيد عباس الموسوي: "حزب استشهد أمينه العام لن يفشل أبدا". مسيرة الشهيد نصرالله وحزب الله مستمرة.

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