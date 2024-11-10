قاليباف: تغيير رؤساء الدول الأخرى لا يؤثر على قدراتنا الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالانتخابات الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، لا بد من توضيح أنه لا شك أنه لا يوجد فرق في الطريقة العدائية امامنا للأشخاص الذين يتم انتخابهم رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية".

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي: "النقطة الأساسية هي أن ما يحدد سلوك العدو تجاهنا هو قوتنا الوطنية وسلوكنا المقتدر وذكائنا المبني على منهج العقلانية الثورية".

وصرح رئيس البرلمان: "لقد ذكر أكثر من مرة أن العنصر الأساسي للقوة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الشعب، الذي يمكنه استخدام القدرات الداخلية على أساس الإيمان بالتقاليد الإلهية، وفي كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية ويمكنهم اسس مستحكمة لقوة البلاد في المجالات السياسية والاجتماعية" .

وقال قاليباف: "استقلالية العمل وتجنب أي تبعية لدول أجنبية هو المبدأ الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولم يتم تحقيق النجاح والتقدم في أي مجال إلا في هذا الإطار".

وأكد: "إن مجيئ وذهاب رؤساء الدول الأخرى لن يكون له أي تأثير على قدرة بلادنا في تأمين مصالحها بالشكل الذي نراه مناسباً، ما دمنا نعتمد على القوة الداخلية والفكر والإرادة الإيرانية".

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