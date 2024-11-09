ملتقى"مدرسة نصرالله" الدولي في طهران

بدأ ملتقى"مدرسة نصرالله" الدولي صباح الیوم السبت بمشاركة 25 ضيفا من 13 بلدا في العالم من بينها لبنان والعراق والبحرين ومصر والكويت وتركيا والهند وماليزيا والجزائر وتونس فضلا عن مسؤولین محلیین.

وجاء المؤتمر تزامنا مع أربعينية استشهاد رایة المقاومة الشهید السید حسن نصرالله.

وتتضمن المحاور الأساسية للمؤتمر دراسة الجوانب الفكرية والمعرفية المختلفة في شخصية السيد حسن نصرالله بهدف نمذجة وشرح دور قادة المقاومة في المستقبل.

هذا ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي هو المتحدث الخاص في هذا المؤتمر.

ومن المتحدثين الداخليين في مؤتمر "مدرسة نصر الله" آية الله علي رضا عرفي؛ مدير الحوزات العلمية والسيد عباس صالحي؛ وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، السيد عباس عراقجي؛ وزير الخارجية ومحمد جواد ظريف، النائب للرئيس للشؤون الاستراتيجية، وآية الله محسن قمي مسؤول العلاقات الدولية في مكتب قائد الثورة الاسلامية الايرانية آية الله السيد علي الخامنئي.

وأكد رئيس المجلس الشورى الاسلامي قاليباف ان استشهاد الشهيد نصر الله ليس فشلاً، مضيفا يجب أن نحول الشوق للسيد حسن نصر الله إلى ذخر لوعيه ومواصلة طريقه. وأردف لو ننظر بعين الله استشهاد حسن نصر الله المجاهد لنرى أنه ليس فشلاً له ولجبهة المقاومة.

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