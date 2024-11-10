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١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٥٦ م

غروسي: رحلتي إلى طهران ستكون مهمة للغاية

غروسي: رحلتي إلى طهران ستكون مهمة للغاية

بعد ان تم الاعلان عن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي الى طهران في يوم الاربعاء المقبل، وصف غروسي هذه الرحلة رحلة مهمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت اليوم الاحد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها عن زيارة غروسي إلى طهران في يوم الاربعاء المقبل.

وأوضح الوكالة أن الاجتماعات في طهران سترتكز على محادثات المدير العام مع سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال غروسي في هذا السياق: "إنه من الضروري أن نحرز تقدما جوهريا في تنفيذ البيان المشترك المتفق عليه مع إيران في مارس 2023. وستكون رحلتي إلى طهران مهمة للغاية في هذا الصدد".

/انتهى/

رمز الخبر 1950590

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