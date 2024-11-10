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١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٥٣ م

رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية يستقبل نظيره السعودي في طهران

رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية يستقبل نظيره السعودي في طهران

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي اليوم الاحد في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري استقبل نظيره السعودي الفريق الاول فياض بن حامد الرويلي الذي وصل إلى طهران اليوم على رأس وفد رفيع المستوى سياسي وعسكري.

وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز الدبلوماسية الدفاعية بين إيران والسعوددية.

الجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، أجرى اللواء محمد باقري مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.

/انتهى/

رمز الخبر 1950593
شیرین سماره

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