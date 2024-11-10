منظومة البطاقات البنكية في الاراضي المحتلة تتعرض لهجوم سيبراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شهاب أن وسائل اعلام الاحتلال الصهيوني افادت بأن منظومة البطاقات البنكية خرجت عن الخدمة في الأراضي المحتلة.

وأضافت انه حدث خلل في منظومة البطاقات البنكية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ونفس المصدر اكد ان المنظومة البنكية تعرضت لهجوم سيبراني.

واعلنت يديعوت احرنونت ان هذه المرة الثانية خلال اسبوعين التي تتعرض فيها منظومة البطاقات البنكية لهجوم سيبراني في الاراضي المحتلة.

واعلن المصدر ذاته انه على الرغم من رفع الخلل الا ان الكثير من المتاجر مازالت غير قادرة على الدفع عن طريق لببطاقات البنكية.

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