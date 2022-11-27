الهجمات السيبرانية المستمرة كابوس يضع الاحتلال أمام أزمة حقيقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هجمات سيبرانية اخترقت خادم التحكم المركزي للقطارات مما ادى الى شلل في حركتها في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واوضح، أن الهجمات السيبرانية خلفت اضرار كبيرة داخل كيان الاحتلال بما عطلت الحركة الحيوية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

فيما قال مراسل العالم في القدس المحتلة بوقت سابق، إن التقارير أشارت إلى ان هناك اكثر من هجوم سايبراني لخرق أكثر من منظومة داخل كيان الاحتلال .

وأشار الى أن المصادر الأمنية والإعلامية التابعة للعدو زعمت أن الهجوم السيبراني كان مصدره جهات ايرانية، موضحا أن كيان الاحتلال كعادة من أجل ان يبرر فشله على كافة المستويات يوجه اصابع الاتهام نحو ايران.

هذا وأعلنت وسائل إعلام عبرية أمس السبت عن خروج خادم التحكم المركزي للقطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن الخدمة.

وتتحدث وسائل الإعلام العبرية دون الإشارة الى احتمال وقوع هجوم سيبراني، عن فوضى وخلل كبير في حركة القطارات في جميع أنحاء الكيان، فيما تحدثت مصادر عن اختراق ايراني لتلك الشبكة.

وأفادت الصحيفة بأن مجموعة قراصنة تسمى 'بلوك ماجيك' تمكنت من قرصنة بيانات حوالي خمسة آلاف مُستعمر صهيوني عن طريق اختراق عدد من المواقع الإسرائيلية وتدمير قاعدة البيانات المتعلقة بها. وأضافت أن الهاكرز نشر معلومات عن اسرائيليين وأوراقهم الثبوتية.

وكان من بين المستهدفين وزير الحرب "بيني غانتس" ورئيس الموساد "ديفيد برنيع".

ويتعرض الكيان الصهيوني بشكل مستمر للاخترق في مواقعه، وقبل اشهر تعرض لما وصفه بهجوم غير مسبوق طال مواقع حكومية وغير حكومية حساسة.

المصدر: قناة العالم

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