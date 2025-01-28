ميقاتي يؤكد على أهمية الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي ووقف جميع الخروقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد ان لبنان نفذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الكيان الصهيوني يماطل في تنفيذه ويستمر في انتهاك القرار 1701.

وأكد أن الحكومة وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبعد عدم إعطاء الكيان الإسرائيلي ذريعة لعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ووافقت على الاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 شباط/فبراير المقبل.

وأشار إلى أن هذا بدوره يتطلب الضغط لوقف الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني وانسحابه الكامل من جنوب لبنان.

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