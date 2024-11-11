العميد صباحي فرد: الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في إضعاف الدفاع الجوي للبلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "إبراهيم رضائي"، أوضح في تصريحه للصحفيين حول اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية اليوم، الاثنين – 11نوفمبر - أن أعضاء اللجنة التقوا مع العميد "علي رضا صباحي فرد"، قائد قوات الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومسؤولين آخرين في مقر الدفاع الجوي.

وأضاف أن "صباحي فرد" قدم تقريراً عن وضع الدفاع الجوي للبلاد خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالهجوم الأخير للكيان الصهيوني، مؤكداً على ضرورة تعزيز القوة، مشيراً إلى أن قائد الثورة أعلن أن الأولوية الدفاعية للبلاد هي التركيز على الدفاع الجوي.

وذكر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية نقلا عن صباحي فرد أن الدفاع الجوي للبلاد قد حقق تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأن معظم معدات هذه القوة محلية الصنع، مما يجعل الجمهورية الإسلامية القوة الأولى في الدفاع الجوي بالمنطقة.

ولفت قائد الدفاع الجوي حسب قول رضائي، إلى أن الدفاع الجوي يقوم بمهامه في الدفاع عن الأجواء الوطنية ضمن شبكة دفاعية متكاملة، حيث تتمثل المهمة الأساسية في حماية الأجواء من أي تهديد.

وأشار قائد الدفاع الجوي إلى الهجوم الأخير للكيان الصهيوني، مبيّناً أن الهدف كان تدمير أو تعطيل الدفاع الجوي الإيراني، إلا أن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه ولم يلحق أضراراً كبيرة بمنشآت الدفاع الجوي للبلاد.

وأكّد هذا النائب أن " صباحي فرد" أوضح أنه، بفضل قوة الدفاع الجوي الإيراني، لم تتمكن أي طائرة من اختراق المجال الجوي للبلاد في الهجوم الأخير، كما أن كل المعدات التي أصيبت في الهجوم قد عادت إلى الخدمة.

وأضاف رضائي أنه في هذا الاجتماع تم تكريم ذكرى شهداء الدفاع الجوي، وخاصة الشهداء الأربعة الذين استشهدوا في الهجوم الأخير، وتقدير جهود أفراد الدفاع الجوي في حماية سماء وحدود الوطن.

وأشار إلى أن أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قدموا لوحا تذكاريا تقديراً لجهود العميد "صباحي فرد".

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