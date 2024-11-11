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١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٥٧ م

الرئيس الإيراني: أجواء إيجابية تسود علاقاتنا الإقليمية

الرئيس الإيراني: أجواء إيجابية تسود علاقاتنا الإقليمية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لقد استخدمنا الدبلوماسية على نطاق واسع في المنطقة وحتى اجزاء اخرى من العالم وفضلا عن ذلك، اليوم اجواء ايجابية تسود علاقاتنا وتعاوننا مع دول المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال خلال اجتماع مع جمع من الخبراء الاقتصاديين: "استخدمنا الدبلوماسية على نطاق واسع في المنطقة وحتى اجزاء اخرى من العالم وهذا نتيجة مساعينا ووزير الخارجية في الفترة الاخيرة".

ولفت إلى ان بعد الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران، أدانت الدول العربية بصوت موحد هذا العدوان واليوم اجواء ايجابية تسود علاقاتنا وتعاوننا مع دول المنطقة.

وتابع لا نسعى للحرب والصراع لكن الكيان الصهيوني أحدث خللا في عملنا منذ بداية تسلمنا للرئاسة باعتياله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وأضاف |نسعى لحل مشاكل الداخل وخفض التوترات على المستوى الدولي لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1950632
شیرین سماره

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