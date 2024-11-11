الرئيس الإيراني: أجواء إيجابية تسود علاقاتنا الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال خلال اجتماع مع جمع من الخبراء الاقتصاديين: "استخدمنا الدبلوماسية على نطاق واسع في المنطقة وحتى اجزاء اخرى من العالم وهذا نتيجة مساعينا ووزير الخارجية في الفترة الاخيرة".

ولفت إلى ان بعد الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران، أدانت الدول العربية بصوت موحد هذا العدوان واليوم اجواء ايجابية تسود علاقاتنا وتعاوننا مع دول المنطقة.

وتابع لا نسعى للحرب والصراع لكن الكيان الصهيوني أحدث خللا في عملنا منذ بداية تسلمنا للرئاسة باعتياله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وأضاف |نسعى لحل مشاكل الداخل وخفض التوترات على المستوى الدولي لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد".

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