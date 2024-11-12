اليمن...عدوان أميركي بريطاني يستهدف محافظة الحديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء القصف بعد تحليق مكثف لطيران العدوان فوق عدد من المحافظات التي تسيطر عليها حكومة صنعاء في اليمن.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد أفادت باستهداف غارات أميركية بريطانية لمحافظتي عمران وصعدة، فجر الإثنين.

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