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١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ ص

اليمن...عدوان أميركي بريطاني يستهدف محافظة الحديدة

اليمن...عدوان أميركي بريطاني يستهدف محافظة الحديدة

شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاث غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء القصف بعد تحليق مكثف لطيران العدوان فوق عدد من المحافظات التي تسيطر عليها حكومة صنعاء في اليمن.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد أفادت باستهداف غارات أميركية بريطانية لمحافظتي عمران وصعدة، فجر الإثنين.

/انتهى/

رمز الخبر 1950657

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