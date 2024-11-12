وفاة 4 زوار ايرانيين في طريق العودة من كربلاء اثر حادث انقلاب حافلتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب انقلاب الحافلة التي كانت تقل زوارا ايرانين من كربلاء الى مدينة زنجان وسط البلاد، البارحة، توفي اربعة زوار وجرح 38 آخرين.

وقال العقيد بهروز خانبور في هذا الصدد: "مساء يوم الاثنين، خرجت حافلة سكانيا التي كانت تنقل 42 زوار من إيلام إلى زنجان عن الطريق بسبب سرعة فائقة وغير ملائم لظروف الطريق الممطرة والزلقة، واصطدمت بحاجز الحماية وانقلبت بعد 100 متر".

وأضاف: "وقع هذا الحادث عند الساعة 20:40 ولم يتمكن السائق البالغ من العمر 29 عاماً من الحفاظ على السيطرة على الحافلة بسبب عدم الالتزام بالسرعة المحددة. وأدى هذا الحادث المأساوي إلى وفاة أربعة زوار وإصابة 38 آخرين".

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