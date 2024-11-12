  1. إيران
  2. المجتمع
١٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٧ ص

وفاة 4 زوار ايرانيين في طريق العودة من كربلاء اثر حادث انقلاب حافلتهم

وفاة 4 زوار ايرانيين في طريق العودة من كربلاء اثر حادث انقلاب حافلتهم

أدى حادث انقلاب حافلة كانت تقل زوارا ايرانيين في طريق عودتهم من كربلاء الى مدينة زنجان، الى وفاة اربعة زوار وجرح 38 آخرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب انقلاب الحافلة التي كانت تقل زوارا ايرانين من كربلاء الى مدينة زنجان وسط البلاد، البارحة، توفي اربعة زوار وجرح 38 آخرين.

وفاة 4 زوار ايرانيين في طريق العودة من كربلاء اثر حادث انقلاب حافلتهم

وقال العقيد بهروز خانبور في هذا الصدد: "مساء يوم الاثنين، خرجت حافلة سكانيا التي كانت تنقل 42 زوار من إيلام إلى زنجان عن الطريق بسبب سرعة فائقة وغير ملائم لظروف الطريق الممطرة والزلقة، واصطدمت بحاجز الحماية وانقلبت بعد 100 متر".

وفاة 4 زوار ايرانيين في طريق العودة من كربلاء اثر حادث انقلاب حافلتهم

وأضاف: "وقع هذا الحادث عند الساعة 20:40 ولم يتمكن السائق البالغ من العمر 29 عاماً من الحفاظ على السيطرة على الحافلة بسبب عدم الالتزام بالسرعة المحددة. وأدى هذا الحادث المأساوي إلى وفاة أربعة زوار وإصابة 38 آخرين".

/انتهى/

رمز الخبر 1950666

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات