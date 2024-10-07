بزشكيان: مسيرة الاربعين تجسد التضامن والتعاطف بين الأمم والأديان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة له الى مؤتمر تكريم المواكب والهيئات الحسينية النموذجية الذي أقيم صباح اليوم الاثنين بمجمع الشهيد بهشتي الثقافي،صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "مسعود بزشكيان" بأن مراسم والشعائر المعنوية لمسيرة الاربعين الحسينية قد اصبحت رمزا عظيما للوحدة والتضامن والتعاطف بين الأمم والأديان المختلفة، وتسجّد كل عام مشاهد رائعة لا تنسى على المستوى العالمي، وذلك ببركة سيد الشهداء وببركة الحضور الايماني والحماسي لعشاق مدرسة الحسين (ع) المطالبة بالحرية ومقاومة الاستكبار والظلم.

ورأى بزشكيان ان نجاح الحضور والخدمة في طريق الامام الحسين (ع) لا يمكن تحقيقه بدون العناية الإلهية ونقاء القلب والعمل الحقيقي،مضيفا بأن كل خطوة تصب في خدمة زوار أبي عبد الله الحسين (ع) تكون مأجورة عند الله.

وبالاشارة الى الجهود المبذولة في هذا السياق،وبفضل الايمان الوثيق بالله و الحراك الشعبي المبارك ، اعرب بزشكيان عن امله في ان تتزايد هذه الجهود ويتضاعف الاهتمام من جانب جميع دول العالم الحرة وخاصة الشعب الإيراني المحب لسيد الشهداء(ع) من اجل اقامة مراسم اكثر حماسة وروحانية عاما بعد عام.

كما اعرب بزشكيان عن امتنانه وتقديره لجميع العاملين التنفيذيين والأمنيين والإعلاميين في هذا المؤتمر الروحي الكبير، وخاصة الجهود القيمة التي تبذلها المواكب والهيئات الحسينية على مدار الساعة وأهالي المحافظات الايرانية الحدودية الأعزاء الأتقياء والمضيافين.

واشاد بحسن ضيافة العراق شعبا وحكومة ، واصفا جهودهم بالصادقة والبناءة لتوفير الأمن والاحتياجات وظروف السكن المناسبة للملايين من زوار الاربعين الحسيني، متمنيا دوام النجاح والتوفيق لكل العاملين والمساهمين في احياء مراسم الاربعين الحسيني.

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