باحثون ايرانييون ينتجون ضمادة قابلة للامتصاص من غشاء الجنين

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه نجح باحثون ايرانييون في معهد رويان للأبحاث في إنتاج منتج من غشاء الجنين الذي يتم التخلص منه بعد الولادة، وهو عبارة عن ضمادة بيولوجية قابلة للامتصاص لجروح مرضى السكري والحروق العميقة.

يقول الخبراء تطوير هذا الضماد أن من أكبر مميزات هذا المنتج هو تسريع عملية التئام الجروح وإصلاحها وإعادة بنائها، وبنفس جودة المنتجات الأجنبية وسعر أقل بكثير، فهو منافس تمامًا للمنتجات الأجنبية.

وقال في هذا السياق، امير محمد بحري، خبير تطوير المنتجات، والمسؤول عن المشروع أن هذا المنتج ليس له مثيل محلي ويتم استيراده من أمريكا أو بعض الدول الأوروبية بأسعار باهظة".

وأضاف: "تعمل هذه الضمادة على تجديد واستعادة الأنسجة المتلفة بسبب الحروق العميقة والسكري وتقرحات الفراش وجروح ما بعد الجراحة بسرعة كبيرة".

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