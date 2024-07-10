علاج العقم في ايران: تجارب حقيقية

وكالة مهر للأنباء، انه اليوم نشهد ارتفاعًا في عدد المرضى الأجانب القادمين إلى ايران من أجل علاج العقم، وذلك بسبب انخفاض تكاليف العلاج في ايران، ومكانة الأطباء الايرانين على المستوى العالمي ودرجاتهم العلمية العالية والمتفوقة. بعد السفر والعلاج في إيران، يعبر معظم المرضى عن إعجابهم تجاه المستشفيات الراقية والطاقم الطبي المحترف، وجودة الخدمات الطبية، خلال هذا المقال نهدف إلى تقديم تجارب حقيقية مع علاج العقم في ايران.

ما هي خطوات علاج العقم في ايران؟

يمكنك الاتصال بالشركات التي تعمل في السياحة العلاجية، إنهم يساعدونك في جميع خطوات العلاج، ويقومون بتنسيق وترتيب إجراءات السفر، مثل أخذ التأشيرة وحجز مواعيد الأطباء، والفندق، والترجمة، ومرافقتك أثناء العلاج.

وفي الخطوة الأولى بعد الوصول إلى ايران، يجب إجراء التحاليل اللازمة لتقييم الخصوبة عند الزوج والزوجة، مثل تحاليل الدم، والسونار، وتحليل السائل المنوي.

وبعد التشخيص ومعرفة سبب العقم، يختار لك الطبيب العلاج المناسب، يمكن أن يكون العلاج بالأدوية أو الجراحة أو التلقيح داخل الرحم (IUI) أو أطفال الأنابيب (IVF) أو الحقن المجهري (ICSI) أو التبرع بالبويضات أو استئجار الرحم.

ويمكن أن تبقى في ايران خلال العلاج بأكمله، أو ترجع إلى بلدك وتأتي مرة أخرى في الموعد الذي يحددها الطبيب. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، أقترح عليك قراءة المقالة التالية:علاج العقم في ايران .

ما هي الطرق الشائعة لعلاج العقم؟

عادة ما يبحث المرضى الأجانب عن هذه العلاجات في ايران:

أطفال الأنابيب: تستخدم الزوجة أدوية نحو أسبوعين من أجل إنتاج عدة بويضات ناضجة، ثم يتم سحب البويضات من خلال السونار المهبلي، بعد ذلك يتم خلطها مع الحيوانات المنوية من الزوج ليحدث التخصيب، يمكن نقل الأجنة إلى الرحم بعد 3 إلى 5 أيام، أو تجميدها حتى يستعد الرحم للحمل.

الحقن المجهري: لا فرق بين أطفال الأنابيب والحقن المجهري إلا في مرحلة تخصيب البويضات، حيث يتضمن حقن حيوان منوي واحد مباشرة في كل بويضة.

التبرع بالبويضة: هذه التقنية تفيد النساء اللاتي يعانين من نقص مخزون المبيض بسبب التقدم في السن أو فشل المبايض المبكر، تتبرع امرأة غريبة ببويضاتها إلى امرأة أخرى.

استئجار الرحم: يكون الجنين ناتجًا عن الخلايا الجنسية من الزوج والزوجة، ولكن يُنقَل إلى رحم امرأة أخرى لمواصلة الحمل حتى وقت الولادة.

التجارب الناجحة مع علاج العقم في ايران

إليكم 3 تجارب حقيقية مع أنواع علاجات العقم في ايران:

تجربة حسين مع عملية دوالي الخصية والحقن المجهري

حسين من السعودية، كان يعاني من ضعف الحيوانات المنوية، قال الأطباء في بلده: لا يمكن إجراء أطفال الأنابيب بسبب هذه المشكلة.

سافر إلى ايران بمساعدة شركة ايرانيان سرجري. أظهرت الفحوصات أنه مصاب بدوالي الخصية، ويمكن علاجه من خلال عملية جراحية بسيطة، وبالتالي إجراء الحقن المجهري بعد 3 إلى 6 أشهر من التعافي.

نجحت العملية، ووصف له الدكتور مكملات لتقوية الحيوانات المنوية. بعد بضعة أشهر، جاء مع زوجته إلى إيران لإجراء الحقن المجهري، والحمدلله حدث الحمل.

تجربة زكية مع أطفال الانابيب والتبرع بالبويضات

زكية من عمان، عمرها 54 عامًا، كانت بحاجة إلى البويضات المتبرعة بسبب وصولها إلى سن اليأس. جاءت مع زوجها إلى ايران واستخدمت أدوية لتحضير الرحم، ثم تم سحب البويضات من السيدة المتبرعة لتخصيبها في المختبر. طلبت أيضا تحديد نوع الجنين للحمل بولد، كان عدد الاجنة 15، 7 أولاد و8 بنات. تم ترجيع جنينين ولدين إلى رحمها، وتجمدت الأجنة المتبقية. بعد عدة أسابيع، تبيّن أنها حامل بتوام .

تجربة فاطمة مع استئجار الرحم

فاطمة من قطر، كانت بحاجة إلى الرحم البديل، لأنها لم تكن قادرة في الحفاظ على الجنين في رحمها، كان الجنين يموت قبل الولادة أو بعد الولادة بساعتين أو ثلاث ساعات.

كانت تراودها مخاوف كثيرة قبل السفر إلى ايران؛ من الصعب عليها الاطمئنان علی امرأة غريبة تحمل جنينها لمدة 9 أشهر، ولكن عندما وصلت إلى ايران، سار كل شيء على ما يرام، ولم تحدث أي مشكلة.

بعد تشكيل الأجنة في المختبر، تم نقل واحد منها إلى رحم الأم البديلة، رجعت فاطمة إلى قطر حتى تنتظر موعد الولادة.

ساعدت شركة ايرانيان سرجري الكثير من الأزواج الأجانب من أنحاء العالم، حتى يذوقوا حلاوة الأمومة والأبوة بعد سنوات طويلة من العقم، انقر الرابط التالي لقراءة تجارب مرضاهم:تجربتي الناجحة مع أطفال الأنابيب بالتفصيل .

ما هي أشهر عيادة علاج العقم في إيران؟

توجد في ايران الكثير من العيادات والمستشفيات لعلاج العقم، لكن بعضها يحظى بشهرة واسعة في المنطقة والعالم، مثل:

مركز رويان:

يعتبر مركز رويان في طهران أحد أفضل المراكز البحثية والتعليمية والعلاجية في ايران تعمل في مجال تقنيات الانجاب المساعدة والعلاج بالخلايا الجذعية، بدأ نشاطه عام 1991 بمساعدة الدكتور كاظم آشتياني ومجموعة من الباحثين وزملاءه، وحتى الآن تمكّن من تسجيل إنجاب أكثر من 30000 طفل عن طريق الاخصاب في المختبر.

ينظم معهد رويان مؤتمرات دولية منذ سنوات عديدة، ولاقت استحسان وإعجاب العلماء والباحثين من أنحاء العالم. تهدف هذه المؤتمرات تبادل الطلاب وكذلك المشاريع البحثية المشتركة مع الجامعات المحلية والأجنبية ومراكز البحوث الدولية.

معهد يزد لأبحاث العلوم الإنجابية:

تأسس هذا المركز في محافظة يزد عام 1989، بجهود مجموعة من الخبراء من جامعة الشهيد صدوقي. تم إجراء أكثر من 400 مشروع بحثي في هذا المركز حتى الآن. تشمل أهم انجازاته: انجاب أول طفل ايراني بـ IVF، وإنجاب 12 ألف طفل آخر بهذه التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مراكز عديدة أخرى في ايران تقدم أحدث الطرق العلاجية، ستجد هنا قائمة أفضل مستشفيات لعلاج العقم في إيران.

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