إنتاج فيلمين وثائقيين عن غزة والجزر الثلاث من قبل المستشارية الثقافية الإيرانية في ماليزيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بعد التصرف الكاذب الذي قام به الاتحاد الأوروبي بإصدار بيان مشترك مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي لدعم مزاعم الإمارات بملكية الجزر الإيرانية؛ تم إعداد وإنتاج الفيلم الوثائقي عن الجزر الثلاث من قبل هيئة الاستشارات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا بثلاث لغات: الإنجليزية والفارسية والماليزية.

وتم إعداد الفيلم الوثائقي للجزر الثلاث من الوثائق التاريخية والمضامين القانونية في الدفاع عن سلامة إيران وسلامة أراضيها في كافة المجالات الفكرية والثقافية والتاريخية والسياسية.

ويهدف هذا العمل لتحييد مؤامرات الأعداء، وزيادة الوعي للشباب الايرانيين بممتلكاتهم.

كما تم إنتاج فيلم وثائقي آخر باللغات الفارسية والماليزية والإنجليزية بهدف سرد مشاكل أهل غزة بسبب عدوان الكيان الصهيوني وتعزيز جبهة المقاومة.

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