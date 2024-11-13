إنتاج ملابس للأطفال في غزة و لبنان من قبل نساء إيلام

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي ظل التوجيهات الداعية لدعم المقاومة والشعب المظلوم في غزة ولبنان، بدأت نساء حي العسكر في إيلام العمل في ورشة خياطة لإنتاج ملابس الأطفال لتقديم الدعم للأطفال هناك.

وأوضحت المسؤولة عن الورشة أن نساء حي العسكر في مدينة إيلام أسسن هذه الورشة كي تكون منتجاتهن مصدر دفء للأطفال المظلومين في غزة خلال فصل الشتاء.

وأضافت السيدة أمين بور أن نساء حي العسكر في مدينة إيلام ينتجن حوالي 100 قطعة ملابس للأطفال أسبوعياً، ويتم إرسالها مباشرة إلى لبنان أو إلى مكتب القيادة في قم.

وأشارت إلى أن القماش اللازم للورشة يتم تأمينه من قبل المتبرعين.

/انتهى/