إيران تشارك في مؤتمر الابتكار الرقمي الأول في طاجيكستان

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للتقارير الاعلامية تم اتخاذ هذا القرار في مجموعة العمل الأولى المعنية بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والخدمات البريدية المشتركة بين دولتي إيران وطاجيكستان، والتي تم تشكيلها افتراضيًا.

ترأس فريق العمل المشترك بين إيران وطاجيكستان علي صانعيان، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية وتنمية الصادرات ومرتضى زاده، نائب وزير الاهتمام (منظمة خدمات الاتصالات الحكومية) في طاجيكستان، وتم عقده عبر الإنترنت بحضور الممثلين المعنيين من البلدين.

وأعلن صانعيان في هذا الاجتماع رغبة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني في تطوير التعاون في هذا المجال من خلال تقديم مقترحات بشأن استغلال الفرص ووضع الأساس للتعاون العملي في تطوير الاقتصاد الرقمي.

كما وصف ممثل طاجيكستان خدمات وزارة المصلحة وانفصالها عن وكالة التكنولوجيا الرقمية والابتكار في هذا البلد وأعرب عن رغبته في استغلال القدرات والإمكانات الحالية لإيران في إطار استراتيجية رقمنة الاقتصاد.

وبحسب هذا التقرير، مع الأخذ في الاعتبار عقد المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتقنيات الرقمية في "طاجيكستان في مدينة دوشنبه ووجود منافسين أقوياء من دول أخرى لدخول البنية التحتية الاقتصادية والإدارية لطاجيكستان في مجال الاقتصاد الرقمي وأيضا تأكيد وزارة الخارجية الايرانية على ضرورة استغلال هذه الفرصة للتعريف بقدرات وإنجازات الدولة، فقد تقرر أن يحضر هذا المؤتمر وفد من مدراء وخبراء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايرانية.

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