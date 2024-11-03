إسلامي: منظمة الطاقة الذرية لها حضور قوي في كافة المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صباح اليوم، خلال حفل افتتاح معرض إيران الخامس لليزر والضوئيات في معرض طهران الدولي: اليوم هو يوم 3 نوفمبر، وهذه المناسبة في هذا العالم تختلف تماما من الاعوام الاخرى لاننا نشهد وحشية وجريمة يدعمها نظام امريكا الاستكباري.

وأضاف: "لقد رأت شعوب العالم أن كل الشعارات والعبارات في مناقشة حقوق الإنسان باطلة، وعلى أرض الواقع، نشهد استهتار حياة الإنسان وحقوق الأمم".

وأشار إسلامي إلى أن تقدم أي أمة يتطلب الحضور الدؤوب على حدود المعرفة، وهذا ليس من أجل التقدم فقط، لأن كرامة الأمة الإيرانية ومواهبها تكمن في ذلك.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: واجبنا في الحكومة هو خلق القدرات وتمهيد الطريق للازدهار العلمي وإيصال التكنولوجيا إلى أبواب الناس.

وقال اسلامي: إن منظمة الطاقة الذرية، وفقا لمهمتها، حاضرة في كل العلوم والتقنيات النووية ذات القدرة العالية، وقد خطت خطوات في هذا الاتجاه. يحكي معرض اليوم عن تفاعل قواعد المعرفة التي تتمثل مهمة مركز ابتكار الليزر الإيراني في نقل تكنولوجيا الليزر إلى حياة الناس والصناعة.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن هذه السنوات السبع من العمل الشاق تحركت بعمق كبير في تعزيز القواعد المعرفية في هذا المجال. وأظهرت المذكرات اليوم أن الليزر يلعب دوراً في مواقف مختلفة.

وقال أسد اللهي، رئيس مركز علوم وتكنولوجيا الليزر الإيراني، في بداية هذا الاجتماع: "نأمل أن يجد الأشخاص الأعزاء في الصناعة المعرفة اللازمة من خلال المعرض".

وأضاف: في هذا المعرض، إلى جانب افتتاح وإزاحة الستار عن ثلاثة خطوط إنتاج ليزر ديود، كان لدينا خط إنتاج ألياف بقدرة 2.5 كيلو وات وخط ليزر قرصي بقدرة 3 كيلو وات لقطع المعادن غير الحديدية. ويشارك في هذا المعرض 14 شركة قائمة على المعرفة.

/انتهى/