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٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٥٧ ص

ايران وكوبا توقعان على مذكرة تفاهم للخدمات البريدية

ايران وكوبا توقعان على مذكرة تفاهم للخدمات البريدية

وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية كوبا على مذكرة تفاهم للخدمات البريدية بحضور وزيرا الاتصالات للبلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد التوقيع على مذكرة الخدمات البريدية في هافانا، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني، ستار هاشمي: "هناك إمكانيات كثيرة للتعاون بين طهران وهافانا، ونأمل أن تبدأ بعد هذه اللقاءات المرحلة التشغيلية للاتفاقيات".

وذكر سيدستار هاشمي: "أنه تم تقديم مقترحات محددة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى السلطات الكوبية من قبل الحكومة والقطاع الخاص في إيران"، مضيفا: "مع الأخذ في الاعتبار العلاقات العميقة والمتجذرة بين البلدين، يمكننا نقل التكنولوجيا إلى كوبا".

وتابع وزير الاتصالات الايراني: "نحن مستعدون لتبادل المعرفة والخبرة التي لدينا في البلاد مع كوبا وبدء تعاون جيد في مختلف المجالات، وخاصة الذكاء الاصطناعي".

/انتهى/

رمز الخبر 1950343

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