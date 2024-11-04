ايران وكوبا توقعان على مذكرة تفاهم للخدمات البريدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد التوقيع على مذكرة الخدمات البريدية في هافانا، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني، ستار هاشمي: "هناك إمكانيات كثيرة للتعاون بين طهران وهافانا، ونأمل أن تبدأ بعد هذه اللقاءات المرحلة التشغيلية للاتفاقيات".

وذكر سيدستار هاشمي: "أنه تم تقديم مقترحات محددة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى السلطات الكوبية من قبل الحكومة والقطاع الخاص في إيران"، مضيفا: "مع الأخذ في الاعتبار العلاقات العميقة والمتجذرة بين البلدين، يمكننا نقل التكنولوجيا إلى كوبا".

وتابع وزير الاتصالات الايراني: "نحن مستعدون لتبادل المعرفة والخبرة التي لدينا في البلاد مع كوبا وبدء تعاون جيد في مختلف المجالات، وخاصة الذكاء الاصطناعي".

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