إيران تخطط لمليار دولار من التجارة مع أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أكبر جوداري، رئيس مكتب منظمة التنمية التجارية الايرانية لآسيا الوسطى والقوقاز وروسيا: "هدفنا هو زيادة الصادرات إلى أرمينيا إلى مليار دولار في الخطوة الأولى وإلى ثلاثة مليارات دولار في الأمد البعيد؛ نتوقع أن نحقق نموًا بنسبة 20-30 في المائة في التجارة مع هذا البلد في العام المقبل".

وفقًا للمسؤول، صدرت إيران أكثر من 412 مليون دولار من البضائع إلى أرمينيا في العام الإيراني السابق 1402 (انتهى في 19 مارس/آذار) بينما بلغت الواردات من هذا البلد 45 مليون دولار.

وقال إن الصادرات إلى أرمينيا بلغت 225 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الحالي (20 مارس - 21 سبتمبر)، مسجلة نموًا بنسبة 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف جوداري أن المنتجات الغذائية والفواكه والخضروات والأسمنت والحديد والمواد الكيميائية والمواد البوليمرية والبتومين كانت أبرز المواد المصدرة إلى أرمينيا في الأشهر الستة المذكورة.

وأشار إلى أن أرمينيا تستورد سلعًا بقيمة 5 مليارات دولار وتصدر 4 مليارات دولار سنويًا، وقال: "الصين هي الشريك التجاري الأول لهذه الدولة، تليها روسيا، والشريك التجاري الثالث لأرمينيا هو إيران".

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