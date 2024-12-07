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٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٤٠ م

بقائي: معرض "مجد إيران القديمة" لقي ترحيبا جيدا في الصين

بقائي: معرض "مجد إيران القديمة" لقي ترحيبا جيدا في الصين

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إن معرض "مجد إيران القديمة" حظي بترحيب جيد في بكين وشانغهاي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، كتب على حسابه في منصة إكس، من المتوقع بالنظر إلى القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية العديدة بين الصين وإيران، أن يجذب معرض "مجد إيران القديمة" الكثير من الأنظار.

وافتتح معرض روعة إيران القديمة في أورومتشي، مركز منطقة شينغ يانغ ذاتية الحكم في الصين، وفي الوقت نفسه، تم عرض مقال وزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة بشأن إحياء العلاقات القديمة بين إيران والصين من خلال تم نشر تعزيز التبادلات الثقافية والسياحية في مجلة الشعب الصينية.

وأضاف أن المعرض لاقى ترحبيا واسعا في الصين وشانغهاي فضلا عن ردود الفعل الإيجابية في الفضاء الإلكتروني من قبل ملايين المستخدمين والتغطية الواسعة في وسائل الإعلام.

/انتهى/

رمز الخبر 1951610
شیرین سماره

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