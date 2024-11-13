قاليباف يهنئ المشهداني بانتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أجرى محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي ومحمود المشهداني الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي، اتصالاً هاتفياً، صباح اليوم الاربعاء، لتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية وتطوير العلاقات بين البلدين.

وفي بداية هذا الاتصال الهاتفي قال رئيس المجلس الاسلامي، مهنئا بانتخاب السيد المشهداني رئيسا جديدا لمجلس النواب العراقي: "قبول المسؤولية في هذا المنعطف الحرج والظروف الخاصة التي تواجهها المنطقة مع الكارثة التي خلقتها أمريكا والكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان، امر جديرة بالثناء".