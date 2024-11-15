القضاء على 23 عنصرا من الارهابيين ضمن مناورات "شهداء الامن"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه اعلن المتحدث باسم "مناورات شهداء الامن" العملانية التي اطلقها مقر القدس التابع للقوة البرية بالحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد)، انه تم خلال عملية التمشيط التي اجرتها القوات الباسلة للحرس الثوري في مناطق المناورات، القضاء على 23 عنصرا من الارهابيين واعتقال 46 اخرين، بينما سلّم 7 ارهابيين انفسهم.

واكد العميد شفائي، ان الحقيقة التي لا يمكن التغافل عنها، هي عمالة الزمر الارهابية لقوى الهيمنة العالمية وخاصة جهاز التجسس الصهيوني الخبيث والدموي؛ معربا عن اسفه بان هؤلاء الارهابيين يمتلكون في حوزتهم احدث انواع الاسلحة والاعتدة العسكرية عالميا.

ومضى القائد العسكري الايراني قائلا : ان الجدير بالذكر في هذا الجانب ايضا، هو أن بعض هؤلاء الأشخاص هم عناصر عملياتية يحملون جنسيات اجنبية ويتم توظيفهم من قبل أجهزة (تجسس) أجنبية لتنفيذ عمليات مختلفة.

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