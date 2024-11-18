رسالة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بمناسبة استشهاد مسؤول الإعلام في حزب الله

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "بيمان جبلي"، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، قدم رسالة تعزية بعد استشهاد "محمد عفيف" المسؤول الإعلامي في حزب الله، بغارتين صهيونيتين استهدفتا بيروت أمس الأحد 17 نوفمبر.

وقد جاء نص الرسالة كالتالي:

"باسم الله تعالى

بكل فخر واعتزاز، أتقدم بالتهاني والتعازي بمناسبة استشهاد الحاج محمد عفیف، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله.

إن مقاومة الشعب اللبناني، التي يُمثل حزب الله رمزًا لها، تُعد مصدر فخر وعزة لنا جميعًا. لقد قاد هذا الشهيد العزيز، على مدى سنوات طويلة، الجهاد الإعلامي وتصدى للحرب الإعلامية التي يشنها الكيان الصهيوني، واضطلع بمسؤولية فضح جرائم هذا الكيان المحتل، وخاصة خلال الحرب الأخيرة. وقد وقف بشجاعة وإباء في هذا الميدان في مواجهة آلة الحرب العدوانية للعدو.

رحم الله شهيدنا العزيز الذي التحق بركب الشهداء الآخرين وعلى رأسهم الشهيد الكبير سيد حسن نصر الله (قدّس الله سره)، مضحيًا في سبيل القدس حتى نال هذا الفضل العظيم.

نجدد عهدنا مع كل هؤلاء الشهداء بأن نكون في الإعلام الوطني الإيراني داعمين ومدافعين عن الشعب اللبناني ومقاومته.

*بیمان جبلي*

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"

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