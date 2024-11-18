قاليباف يعزي باستشهاد مجاهد جبهة المقاومة الشهيد "محمد عفيف"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قاليباف في رسالة تعزية باستشهاد مسؤول العلاقات الاعلامية في المقاومة الاسلامية اللبنانية: استمرارا لجرائم الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية والقتل البشع للإعلاميين والصحفيين الملتزمين في وسائل الإعلام العالمية في الحرب غير المتكافئة التي تخوضها هذه العصابة الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني واللبناني الأعزل، استشهد مرة أخرى ناشط إعلامي".

واضاف: إن محمد عفيف، مسؤول العلاقات الاعلامية في المقاومة الاسلامية اللبنانية، كان حاضرا بشجاعة في مشاهد المعركة ليهتف بنداء القوة والحق ويظهر مظلومية الشعب اللبناني.

وعزى قاليباف باستشهاد مجاهد جبهة المقاومة الشهيد محمد عفيف، مضيفا: نستذكر اليوم شهداء الاعلام الآخرين لصحفيي العالم الحر، وقال إنني على يقين أنه مع وجود نشطاء الفكر الحر في الساحة الإخبارية والإعلامية، فإن طريق الشهداء الصحفيين ورسالتهم ستظل مشرقة ومتألقة".

وكان حزب الله قد نعى إلى أمة المقاومة والإعلام المقاوم، وأمة الشهداء والمجاهدين، قائدًا إعلاميًا كبيرًا وشهيدًا عظيمًا على طريق القدس، الحاج محمد عفيف النابلسي، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، والذي ارتحل إلى جوار ربه مع خيرة من إخوانه المجاهدين في غارة صهيونية إجرامية عدوانية، بعد مسيرة مشرّفة في ساحات الجهاد والعمل الإعلامي المقاوم.

وأضاف الحزب في بيانه، لقد التحق الحاج محمد عفيف، كما تمنى، برفاق دربه وبحبيب قلبه وأبيه الذي كان يحب أن يسميه بهذا الاسم، الشهيد الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله. كان يستمدُ من حكمته قوة، ومن توجيهاته رؤية وبصيرة ونورًا. لقد كان مثال الأخ الوفي، والعضد القوي، وأمينًا على صوت المقاومة، وركنًا أساسيًا في مسيرة حزب الله الإعلامية والسياسية والجهادية.

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