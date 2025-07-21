طهران تكرّم عوائل الإعلاميين الشهداء وتؤكد أهمية الإعلام الحر في فضح الاحتلال الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيمت في مركز المؤتمرات الدولية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العاصمه الإيرانية طهران، احتفالية عالمية بعنوان 'إدانة الإرهاب ضد الاعلام'، بمشاركة وفد إعلامي دولي يضم صحفيين من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا، والبرازيل، والجزائر، ولبنان، وعدة دول أخرى.

وأجرى الوفد الإعلامي جولات ميدانية إلى المواقع المستهدفة بالهجمات الصهيونية الأخيرة، لتوثيق آثار العدوان على البنية التحتية الإعلامية.

وقال المخرج اللبناني المشارك في الفعالية، رضوان مرتضى: قرار إسرائيل باستهدافه وإعلانه عبر لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك أنه ضرب الذراع الإعلامي الذي كان يشتغل على بروبوغندا ضده ، يشاهد بأن حجم الضرر الذي يعمله هذا الجناح ، لأن الجناح الإعلامي يتمتع أحيانا بأهمية أكثر من الصواريخ.

وقال رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، بيمان جبلي:

القصف الهمجي على مبنى الإذاعة والتلفزيون يدل على همجية النظام القاتل الصهيوني وما رأيناه من هذا الكيان الغاصب أنه يقتل الأطفال والإعلاميين في حروبها المختلفة سواء الحرب على غزة والحروب المتتالية الأخرى ضد لبنان وغزة وكل شعوب المنطقة.

وتخللت الاحتفالية كلمات سلطت الضوء على جرائم الكيان الصهيوني ضد الإعلام، وناقشت أهمية تعزيز الإعلام الحر في مواجهة التضليل الغربي، مع دعوات لتوثيق الجرائم عبر تقارير ومحتوى يخاطب الرأي العام العالمي.

وقالت الكاتبة الجزائرية رجاء بن عياد: نشاهد إيران الحقيقية عكس ما يروج له الإعلام الغربي، فإيران اليوم قوة لا يستهان بها، وقوة يجب الاقتداء بها، وعلى مجتمعاتنا العربية مواجهة الكيان الصهيوني.

وشهد ختام الفعالية تكريم عوائل الشهداء الإعلاميين، وخاصة تم تكريم الإعلامية سحر إمامي كأفضل إعلامية تعبّر عن الصمود والمقاومة، تقديرًا لدورها الشجاع في إيصال الحقيقة رغم التهديدات والاعتداءات الصهيونية وقصفها للمؤسسة الإعلامية.