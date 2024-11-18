سفراء كينيا وموريتانيا وهولندا الجدد لدى الجمهورية الاسلامية يقدمون اوراق اعتمادهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فقد التقى جونا ماينا مو أنجي سفير جمهورية كينيا الجديد، وإميل فريدريك دوبونت سفير مملكة هولندا الجديد، وسيدي محمد ولد محمد الراظي سفير موريتانيا، مساء اليوم الاثنين، في بداية مهمتهم الدبلوماسية في ايران مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، وقدموا نسخة من أوراق اعتمادهم.