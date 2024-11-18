العميد اشتياني: لاذربيجان مكانة هامة في السياسة الدفاعية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "العميد محمد رضا اشتياني"، ليوم الاثنين مع رئيس الجانب الأذربيجاني للجنة التعاون العسكري والدفاعي المشتركة بين إيران وأذربيجان، "اللواء فريد علييف" وذلك على هامش اجتماع الدورة الرابعة لهذه الّجنة المشتركة بطهران.

وقال العميد اشتياني: لا شك إن جمهورية أذربيجان تحتل مكانة مهمة و مؤثرة على صعيدي السياسة الدفاعية والخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبر العميد اشتياني، أن منطقة جنوب القوقاز بيئة أمنية بالنسبة للجمهورية الإسلامية؛ وقال أن "التطورات والأحداث التي تجري في هذه المنطقة تؤثر بلا شك على أمن إيران، وأن جمهورية أذربيجان تلعب دوراً بالغ الأهمية في هذه المنطقة".

وشدد هذا القائد العسكري الايراني على، أن "الأواصر الوشيجة بين الشعبين تساهم في زيادة وتعزيز مستوى التعاون الثنائي، وأن مسار هذه العلاقات والتفاعلات يمهد الطريق لتحقيق نجاح البلدين في تعزيز التعاون على نحو أمثل في إطار الأهداف والمصالح الوطنية للبلدين".

بدوره، أشاد "اللواء علييف" خلال هذا اللقاء مع العميد اشتياني، بالقواسم المشتركة الوثيقة التي تربط بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني؛ مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والتي تتجلت بوادرها عبر انعقاد الدورة الرابعة للجنة والمناورات المشتركة بين البلدين.

وأكد رئيس الجانب الاذربيجاني للجنة التعاون العسكري والدفاعي المشتركة بين ايران واذربيجان، على أهمية تنفيذ بنود قرارات اللجنة، معرباً عن ثقته في قدرة البلدين على على ذلك بأفضل شكل ممكن؛ لاسيما وان ايران واذربيجان نفذتا ثلاثة مناورات عسكرية مشتركة هذا العام.