ظريف يرحب بمبادرة الرئيس الأذربيجاني بشأن التعاون الإقليمي السداسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مطلع جولته على دول القوقاز، التقى ظريف صباح اليوم الاثنين في باكو بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف .

وقدم وزير الخارجية الإيراني في اللقاء، التهاني لجمهورية أذربيجان حكومة وشعبا، بمناسبة الانتصارات الأخيرة، وأكد على أهمية توسيع التعاون الثنائي.

ورحب ظريف باقتراح الرئيس الأذربيجاني بعنوان مبادرة التعاون الإقليمي السداسية، وأعلن عن استعداد إيران للمساعدة والتعاون في جميع المجالات التي من شأنها أن تسهم في إرساء السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.

وفي إشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية ونائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان إلى إيران، معتبرا التعاون بين البلدين، وخاصة في المجال الاقتصادي، على أبواب تحقيق قفزة.

كما أعرب ظريف عن ارتياحه لنتائج الجولة الرابعة عشرة للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة، واستعداد إيران للمشاركة الفعالة في إعادة إعمار المناطق المحررة، لا سيما في مجالات البناء، وتصدير الخدمات التقنية والهندسية والكهرباء والطاقة والزراعة، وإزالة الألغام وإعادة بناء المساجد وترميم الآثار.

وخلال الاجتماع، أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، وأعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون بينهما، وقيّم بشكل إيجابي المجال الحالي لتطوير العلاقات في جميع المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي.

وفي معرض اشارته للمشاريع الاقتصادية بين البلدين، رحب الرئيس علييف بتواجد الشركات الإيرانية في إعادة إعمار منطقة قره باغ، وأعرب عن ارتياحه لوجهة نظر إيران بشأن المبادرة السداسية، معتبرا هذا الاقتراح لصالح السلام والمصالح المشتركة في المنطقة.

كما رحب إلهام علييف بعقد اجتماعات ثلاثية بين إيران وأذربيجان وروسيا، وكذلك بين إيران وأذربيجان وتركيا في المستقبل.

وحضر اللقاء إضافة إلى وزير خارجية جمهورية أذربيجان، مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الخارجية./انتهى/