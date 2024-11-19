إيران تعلق على مزاعم محاولة اغتيال شخص كندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المدير العام لوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الامريكية عيسى كاملي، الادعاء الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام الكندية بأن إيران حاولت اغتيال شخص كندي بأنه رواية سخيفة وتتماشى مع حملة انتشار معلومات كاذبة عن إيران.

واعتبر عيسى كاملي مثل هذا الادعاء الكاذب الذي لا أساس له من الصحة من قبل دولة أصبحت ملاذا آمنا للإرهابيين الهاربين والمحتالين المطلوبين، مدان بشدة.

وأوضح أن مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمكن أن تصرف انتباه الرأي العام عن جرائم الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية لشعب فلسطين المظلوم وتواطؤ كندا كأحد الداعمين الرئيسيين للاحتلال.

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