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١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١١ ص

افتتاح أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان بحضور إيران+صور

افتتاح أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان بحضور إيران+صور

 افتتح في مدينة كراتشي الساحلية المعرض الدولي الثاني عشر للأسلحة والإنجازات الدفاعية الذي استضافته باكستان وحضرته 55 دولة بما في ذلك وفد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم حفل افتتاح أكبر معرض للأسلحة والصناعة الدفاعية بحضور وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف ورؤساء الوفود المشاركة في مركز المعارض الدولي في كراتشي، عاصمة باكستان.

وحضر هذا المؤتمر الدولي وفد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة العميد الدكتور مجتبي رمضان زاده، والسفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم، والقنصل العام الإيراني في كراتشي حسن نوريان.

وتم إنشاء جناح جمهورية إيران الإسلامية لأول مرة في أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان بهدف عرض الإنجازات العسكرية لبلدنا، بما في ذلك الصناعات المحلية في مجال الدفاع والفضاء والحرب الإلكترونية.

گشایش بزرگترین نمایشگاه بین المللی تسلیحات پاکستان با حضور ایران

گشایش بزرگترین نمایشگاه بین المللی تسلیحات پاکستان با حضور ایران

/انتهى/

رمز الخبر 1950957

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